北京揚言反制美國 陸學者：象徵性意義居多

（中央社台北9日電）美國預計10日起調高2000億美元中國商品關稅，北京揚言反制。對此，北京天則經濟研究所所長盛洪認為，中方「彈藥」不如美國多，表態反制一事象徵性意義居多。

美國政府宣布10日起將2000億美元的進口中國商品關稅，從10%上調至25%。中國政府在連續兩天低調，並派國務院副總理劉鶴前往華府繼續貿易談判之後，昨天表態將對美國的關稅措施採取「反制措施」。

對於中方回應可能反制一事，中國民辦的北京天則經濟研究所所長盛洪認為，北京一方面繼續與美國談判，同時宣布會採取反制措施，「是中國必須要做（的）反應」。

美國之音中文網今天在報導引述盛洪說，中國宣布的反制可能更具象徵意義，目的未必是要產生同樣重大的影響，因為中國的「彈藥」肯定不如美國多。

他說，「一個國家如果完全沒有反制，肯定也有問題。這個反制到底是一定要對對方產生多大的影響，這個未必，可能象徵意義更大於實際意義。實際上最終大家希望談成（貿易協議）」。

盛洪表示，「劉鶴前往華盛頓本身就是表明一個態度，希望談成」。

美國總統川普昨天表示，在與美國的貿易談判，中方對已經達成的協議「反悔」。他還指出，除非北京「停止欺騙我方人員」，否則在對中國進口商品加徵關稅的問題上絕不退讓。

路透社報導，中國方面對近150頁的貿易協議草案進行系統性的修改，推翻雙方10個月來的談判成果，其中包括竊取美國智慧財產權和商業秘密、強制性技術轉讓、競爭政策、金融服務准入以及貨幣操縱等。（編輯：周慧盈/林克倫）1080509