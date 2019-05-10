劉鶴抵美經貿談判 稱帶著誠意來

美國總統川普（左）揚言將對中國加徵關稅後，雙方下一輪經貿磋商確定仍會登場。中國國務院副總理劉鶴美東時間9日抵達華盛頓，他說自己頂著壓力到美國，就是表示中方最大的誠意。（左圖取自facebook.com/DonaldTrump，右圖為檔案照片／中新社提供）

（中央社台北10日電）中國國務院副總理劉鶴美東時間9日抵達華盛頓，與美方舉行經貿磋商。他對媒體表示，自己頂著壓力到美國，就是表示中方最大的誠意，想坦誠、理性地解決兩國的分歧。

央視新聞客戶端今天早上報導，中共政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表劉鶴9日抵達華盛頓。他面對媒體詢問兩度提及「誠意」，並認為有希望解決中美兩國分歧。

劉鶴說，自己帶著誠意而來，想在當前特殊的形勢下，理性、坦誠地和美方交換意見。

他認為，在當前的形勢下加徵關稅不是解決問題的好辦法，對中國不利，對美國也不利，對世界也不利。兩國的出路應該是最終走向合作。

美國總統川普5日透過推文揚言提高中國產品關稅後，美國聯邦公報8日指出，自10日起，美國將調高中國2000億美元商品的關稅，稅率從10%調高至25%。

在這種情況下，中方仍決定到美國進行經貿談判，劉鶴被問到中方的考量時重申：「我這次來，頂著壓力，就是表示了中方最大的誠意，而且想坦誠地、自信地、理性地解決我們面臨的一些分歧或者說不同。我認為是有希望的。」

若中美貿易談判未達成協議，媒體詢問中國的經濟將比美國受傷更嚴重，劉鶴僅表示中美經濟在某種意義上是完整的產業鏈，大家都會受傷，「現在雙方在磋商中出現了一些問題，我們不應該傷及無辜」，對民眾利益受損感到遺憾。

第11輪中美經貿磋商9日、10在美國華府進行。美國總統川普當地時間9日在白宮表示，他相信美中雙方本週仍然可能達成協議。（編輯：張淑伶）1080510