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非洲豬瘟疫情延燒
中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，為防範非洲豬瘟入台，107年12月18日起，只要查獲旅客從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉品入境，初犯開罰新台幣20萬元，第2次就罰100萬。
非洲豬瘟疫情延燒
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非洲豬瘟疫情延燒2/14

非洲豬瘟襲香港 6000豬隻將全數撲殺

最新更新：2019/05/11 07:41
香港屠宰場查獲自廣東進口豬隻內臟驗出非洲豬瘟病毒，港府宣布銷毀6000頭豬隻。（圖取自Pixabay圖庫）
香港屠宰場查獲自廣東進口豬隻內臟驗出非洲豬瘟病毒，港府宣布銷毀6000頭豬隻。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社台北10日電）中國非洲豬瘟疫情蔓延，香港10日晚間傳出失守。香港食物及衛生局長陳肇始晚間舉行記者會表示，上水屠房有中國的豬內臟樣本驗出非洲豬瘟病毒，當局決定銷毀屠宰場內6000頭豬隻。

香港01等媒體報導，上水屠房（屠宰場）有廣東進口豬隻內臟被驗出帶有非洲豬瘟病毒，約6000隻活豬將被人道銷毀。按規定，屠房將停止運作數日，以便進行消毒，即供應市場的活豬將銳減八成；荃灣屠房只可供應約400隻本地活豬。

報導指出，據了解，被驗出有非洲豬瘟的豬隻，是於5月2日被發現異樣，當局於是將其抽樣化驗。香港漁護署助理署長薛漢宗先前表示，當非洲豬瘟在香港爆發，將會採取隔離、銷毀等措施，確保豬瘟病毒不會進入食物鏈。

陳肇始表示，經召開跨部門會議，當局決定關閉上水屠房消毒，並會銷毀屠房全部6000豬隻。上水屠房今晚起暫停運作直至消毒完成，預計市面新鮮豬肉供應未來一段日子減少，但荃灣屠房會繼續運作，有少量活豬肉供應。

陳肇始指出，驗出病毒的豬隻已經銷毀，會加強檢驗工作。初步調查結果，需要進一步追查源頭，到底是供港豬場感染，還是來港才感染。

被問到是否會暫停中國豬肉供港，陳肇始未正面回應是否禁中國豬隻來港，僅表示以既定程序處理。

漁農自然護理署首席獸醫師兼任助理署長何展豪表示，發現病毒的樣本5月2日提交獸醫化驗，一般4至5小時有初步結果，但當時收集時並無懷疑感染非洲豬瘟，等到要進行國際認證才提取作檢測，所以到今日才進行檢測。（編輯：周永捷）1080510

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