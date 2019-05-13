中國官媒：美國加徵關稅 中方只負擔一成

（中央社台北13日電）中國官媒中國之聲今天引述智庫團隊多項數據稱，隨著中美經貿摩擦的升級，美國對中國商品加徵關稅，其中90%增加的稅負，由美國企業、零售商和消費者承擔，中方僅負擔一成。

中國之聲引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲指出，美國加徵的關稅並非由中國出口商繳納，而應由美國進口商或進口代理商繳納。短期內，中國出口商較為被動，由於產品已經生產，可能根據相對市場地位及產品需要、或供給彈性承擔一定比例關稅。

他指出，長期來看，美國政府關稅加徵一段時間之後若一直持續下去，美國進口商必須要購買這個產品，因為市場需求永遠在那裡。美國進口商進口產品以後，關稅就不得不向消費者以及零售商來傳遞。

報導引述監測資料稱，2018年8月，美國最初對340億美元的中國商品加徵關稅，中方承擔了其中4%的稅負。其後美方對160億美元加徵關稅，即對合計500億美元商品徵稅時，中國承擔7%的稅負。

進入2019年，美國對2000億美元中國商品加徵10%關稅後，中國承擔的稅負約在9%至10%之間，即占1成比例。亦即，美國的零售商、生產企業、消費者承擔整個稅負的90%。

報導稱，這一結論與世界銀行首席經濟學家高柏（Pinelopi Goldberg）和美國加州大學洛杉磯分校經濟學家法費加波姆（Pablo Fargerbaum）在3月發表的一篇論文結論不謀而合，即美國消費者和企業承受著川普關稅的價格。

中國商務部研究院對外貿易研究所所長梁明指出，2000億美元的商品一共是6081項，涉及生活的方方面面，其中大量商品是美國需要從中國進口的，比如美國需要從中國進口超過50%的有1150項、占比超過40%。亦即，美國一旦加徵關稅，增加的部分最終還是由美國消費者來承擔。

報導稱，與美國相比，2000億美元商品裡，中國自美國進口占比超過50%的僅124項；換言之，中國對美商品的依賴程度遠低於美國對華商品。

梁明指出，目前仍未徵稅的商品都是先前美國經過篩選的，如果也加徵關稅，對美國影響非常大。如手機、電腦、玩具，都是美國需要從中國大量進口的商品，一旦加徵關稅，不但會影響包括蘋果手機、戴爾電腦等的全球供應鏈和價值鏈，還會進一步影響下游消費者。

報導還引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王孝松指出，今年以來，中國對美出口占比持續下降，對歐盟、東協出口占比逐漸增高；與此同時，自美進口占比不到10%，也呈現下降趨勢，金磚國家、歐盟及東協進口金額占比較高。

他建議中國不要路徑依賴，應開闢更廣泛的出口市場，加強與「一帶一路」國家的經貿往來，充分挖掘外貿潛力。（編輯：楊昇儒/林克倫）1080513