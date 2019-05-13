越南非洲豬瘟疫情升溫 政府強化防疫

（中央社河內13日電）越南非洲豬瘟疫情4月趨緩後，最近擴大蔓延，至今有29個省市淪為疫區。越南政府今天召開有關非洲豬瘟疫情的會議，副總理鄭廷勇指示相關部門全力以赴加強非洲豬瘟防控工作。

越南2月初首度發現非洲豬瘟病例，疫情隨後迅速蔓延到數十個北部和中部省市，最近擴大到南部地區，包括全國養豬數量最多的同奈（Dong Nai）等省。同奈省位於胡志明市東郊。

快訊新聞網站報導，越南政府今天在河內召開有關非洲豬瘟疫情的會議，討論與評估各地防疫執行情況。

越南農業與農村發展部報告，截至12日為止，全國63個省市，已有29個省市204縣的2296個村落出現非洲豬瘟疫情，已撲殺超過120萬頭感染非洲豬瘟的豬隻，占全國豬隻總數的4%。

農業與農村發展部官員表示，不少地方未做好防疫工作，是疫情升溫的原因。這位官員警告，若疫情繼續擴大蔓延，將帶來非常嚴重後果，為經濟發展造成損失，甚至影響到消費者物價指數（CPI），建議政府調動軍警力量共同執行防疫行動計畫。

報導說，鄭廷勇（Trinh Dinh Dung）要求相關部門成立跨部門工作小組前往各地檢查疫情防控工作，各省市應制定防疫方案，可思考動員軍警一起監督防疫執行與染病豬隻撲殺等工作，嚴格處理亂丟死豬等行為，避免疫情擴大蔓延。

鄭廷勇表示，疫情防控是整個政治體系的任務，因此所有相關部門，特別是地方政府，都要全力以赴加強防疫工作。（編輯：郭中翰）1080513