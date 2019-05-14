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因應生活費攀漲 臉書調高美國契約工時薪

最新更新：2019/05/14 14:55

（中央社舊金山13日綜合外電報導）臉書公司（Facebook Inc）面臨外界對一般員工待遇和薪資的嚴格檢視，臉書今天表示，將調高美國地區所有契約工最低薪資，以應對節節高升的生活費用。

臉書將在舊金山灣區、紐約和華盛頓哥倫比亞特區的契約工最低薪資調升至每小時20美元，西雅圖地區則調高至18美元。臉書表示，很明顯的，時薪15美元現在已經無法滿足第3方外包人員，像是廚師、清潔工、保安人員或司機的需求。

這家全球最大社群媒體公司也表示，舊金山灣區、紐約和華府的內容審查人員時薪至少22美元，西雅圖地區時薪為20美元，美國所有其他都會區的時薪則為18美元。

臉書發文表示：「在檢視第3方準則等若干因素後，我們會採取更能反映當地生活成本的較高標準。」

臉書副總裁蓋爾（Janelle Gale）和強德拉（Arun Chandra）聯合發文說：「他們（內容審查人員）的工作是維護我們社群的安全，至關重要，這通常不容易做到。」

內容審查人員原本就享有健保福利，也能在工作場所尋求諮商師協助，如今臉書為內容審查人員加強諮商和其他「福利」的資源，無論他們是臉書的全職員工還是約聘人員都適用。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080514

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