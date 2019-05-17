川普祭制裁 傳華為囤積一年所需關鍵零組件備戰

為因應美中貿易戰的不確定性，中國電信大廠華為早在6個月前就告訴全球供應商，希望儲備一年所需關鍵零組件。（中央社檔案照片）

（中央社台北/香港17日綜合外電報導）為了面對美中貿易戰的不確定性，中國電信大廠華為早在6個月前就告訴全球供應商，希望儲備一年所需關鍵零組件，也努力提升晶片自給率並擴大尋求替代供應商。

美國川普政府15日對華為施以嚴厲制裁，使其智慧型手機和相關設備生產可能面臨困難，不過，日本媒體報導，根據歐洲、亞洲等數家華為供貨廠商說法，華為確保了6至12個月的庫存，因此美國本次封殺華為實際影響會有多大，目前還不能完全預測。

華為創辦人任正非1月曾表示，如果受到美國制裁，華為將自行生產替代產品，配合從美國以外地方擴大採購，預料將強化半導體等的自行研發。

美國商務部15日指出，將把華為和70家附屬事業列入所謂的美國出口管制「實體清單」（Entity List）。此舉將禁止這家中國公司在未經政府許可下，向美國企業取得零組件和技術。

由於華為的主要供應商達92家，每年全球採購額約670億美元（約新台幣2兆1000億元），也可能對供應廠商的業績帶來影響。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）獨家報導，多名消息人士表示，華為早在半年多前就開始替最糟情況做準備，囤積的產品不僅限於晶片，還有許多電子元件，包括被動元件和光學元件。對於出口管制風險較高的零組件，華為已囤積6個月至1年以上的庫存，風險較低零組件也有至少3個月庫存。

知情人士表示，世界第2大智慧型手機供應商華為從今年伊始起，在美國以外地區認證更多晶片、光學元件、相機相關技術以及其他零件供應商。

直接知悉華為這項計畫的一名消息人士說：「以前，華為只選擇全球頂尖的一到兩家電子零組件供應商，但今年指派團隊把每種零組件的供應商擴大到3至4家。最重要目標是避免因美國禁令或其他貿易戰不確定因素，使得華為智慧手機、伺服器和電信設備無法出貨的最糟情況。」

華為也設定自行研發半導體裝置的目標，包括高階射頻晶片和光學晶片，這些晶片未來2年半內仍高度仰賴美國供應商。

日本經濟新聞報導，只不過這家每年營業額高達約12兆日圓（約新台幣3.43兆元）的巨型企業，在沒有美國的情況下能否確保零組件充足，前景仍難料。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080517