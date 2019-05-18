川普擬加徵進口車關稅 豐田汽車罕見聲明表不滿

美國總統川普延後6個月決定是否對進口車輛加徵關稅，讓關稅威脅懸而未定，長期經營美國市場的日本豐田汽車罕見發表聲明提出批評。圖為豐田汽車賣場。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社東京18日綜合外電報導）美國總統川普延後6個月決定是否對進口車輛加徵關稅，讓關稅威脅懸而未定。長期經營美國市場的日本豐田汽車罕見發表聲明提出批評，對川普做法表達不滿。

美國正和主要貿易夥伴國進行談判之際，川普17日宣布，他將延後6個月決定是否對進口車輛加徵關稅。雖然川普如今把決定時間延後，但關稅威脅仍懸而未定。而加徵汽車關稅無疑會令美國主要貿易夥伴國不滿。

日本經濟新聞報導，川普17日把汽車進口到美國的數量增加定位為「國家安全保障上的威脅」，引發日本、歐盟及美國產業界的反彈。

長年經營美國市場的日本豐田汽車美國分公司特別發表聲明，批評川普此舉「對美國消費者、勞工及汽車產業來說，都是大開倒車」。

聲明認為，川普否定了對美投資及相關從業人員的貢獻。

豐田汽車提出對美國政府的批評，可說是相當罕見的事。

日本讀賣新聞報導，豐田汽車聲明主張：「我們的事業與工作人員對美國經濟做出巨大貢獻，並不是安全保障上的威脅。」

聲明指出，豐田汽車在美國經營約60年，雇用了超過47萬5000人，也投資了逾600億美元；現在美國有超過3600萬輛豐田汽車在路上行駛。

豐田汽車認為，川普做法釋出的訊息就是「不歡迎豐田投資美國，也認為豐田汽車全美工作人員所做貢獻毫無價值」。

美國商務部表示，2018年從日本進口到美國的汽車約172萬輛，僅次於墨西哥的約266萬輛，排名第2。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080518