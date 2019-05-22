中國美國商會：4成會員考慮或已將生產移出中國

路透社報導，中國美國商會22日指出，40.7%的受訪會員正在考慮或已經把生產工廠移出中國。圖為18日在福州舉行的第二屆21世紀海上絲綢之路博覽會，美國也設館參加。（中新社提供）中央社 108年5月22日

（中央社台北22日電）外媒報導，中美貿易戰愈演愈烈，中國外交部昨天宣稱外國投資者依然看好中國市場，但中國美國商會今天指出，最新調查顯示，40.7%的受訪會員企業正考慮或已把生產工廠移出中國。

受訪美企並表示，他們（在中國）面臨越來越多的阻礙，比如政府檢查、清關變慢以及許可和其他申請的審批變慢。

路透社報導，中國美國商會今天表示，由於中美貿易戰愈演愈烈，其近一半會員企業在中國遇到非關稅壁壘報復。

中國美國商會及上海美國商會援引最近就關稅影響對會員進行的調查結果指出，40.7%的受訪者正考慮或已經把生產工廠移出中國。

報導稱，在回覆調查問題的近250名會員中，將近3/4的企業表示加徵關稅的影響正損害其競爭力。這次調查是在中國與美國本月稍早均提高對彼此商品加徵關稅後所進行。

報導指出，為了加以應對，約有1/3企業表示，他們正讓其中國業務更側重於為中國客戶生產產品，而不是用於出口。同時還有1/3的企業表示，正推遲和取消投資決定。

針對美國總統川普近日稱，美國對中國加徵的關稅使企業將生產從中國轉至越南及其他亞洲國家，中國外交部發言人陸慷22日在例行記者會表示，美方經常出於政治需要，要對美國國內釋放一些資訊，有時候都顧不上釋放的資訊是否符合實際情況。

陸慷強調，即使美方一年多來不斷威脅對中國產品加徵關稅，但大家都看到了，「外商來華投資的熱情依然高漲，依然看好中國市場」。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1080522