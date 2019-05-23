美擬再對中國商品加徵關稅 財長：至少要等30天

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天表示，美國擬議對價值約3000億美元中國商品加徵的關稅，至少要一個月後才會宣布，目前還在研究這會對消費者造成什麼衝擊。他也表示仍願與中國談判。

由於美中貿易談判陷入僵局，未能終結持續10個月的貿易戰，美國本月把對2000億美元中國商品加徵的關稅由10%加碼至25%，中國也對美國商品採取報復措施。

美國總統川普因而揚言，將再對約3000億美元中國商品加徵25%關稅。

梅努欽（Steven Mnuchin）在國會眾議院金融服務委員會（Financial Services Committee）作證時就此表示：「今後30到45天可能還不會有任何決定。」

若只有30天時間，將意味時程比前幾輪加徵關稅行動來得快，也表示當川普預定於6月28至29日在日本舉行的20國集團（G20）高峰會與中國國家主席習近平會晤時，下一波關稅措施將會準備就緒。

梅努欽表示：「我仍希望我們能重回談判桌。兩位領袖6月底可能見面。」他又說，關稅對美國消費者的影響是美國這項貿易策略的重要考量因素。

他說，川普政府對與中國展開新的談判抱持開放態度，前提是雙方可以由先前談判的基礎繼續進行。

川普對2000億美元中國商品加徵新關稅的措施於10日生效，美中代表在華府舉行的兩天最新會談也在當天結束，此後雙方就未再安排會談。

中國外交部長王毅今天表示，中國一直開啟大門，準備與美國進行進一步貿易會談，但北京當局不會接受任何不公平協議。（譯者：林治平）1080523