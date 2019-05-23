南韓現代建設拿下伊拉克訂單 興建海水處理設施

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓現代建設公司昨天宣布，在伊拉克承攬了24.5億美元（約新台幣770.9億元）規模的成套設備建設工程。這是現代建設今年首次接到海外訂單。

南韓「東亞日報」今天報導，現代建設22日表示，單獨承攬了伊拉克石油部下屬的巴士拉石油公司（BOC）招標的24.5億美元規模的海水處理設施工程。

報導指出，通常情況下，要想增加原油生產，必須注入與抽出原油等量的水。現代建設承攬的工程是建立每天可以將500萬桶海水注入伊拉克南部巴士拉油田的水淨化設施。工期為開工後49個月，尚未決定開工時間。

據報導，今年1月，在韓伊建交30周年之際訪問伊拉克的南韓外交特使團發揮了很大作用。現代建設副總裁鄭鎮行與特使團同行，為接單助了一臂之力。

1977年首次進軍伊拉克的現代建設，到2014年為止，包括卡巴拉（Karbala）煉油廠訂單在內，在伊拉克承攬了70億美元的訂單。

報導指出，現代建設表示，兩次伊拉克戰爭期間守護現場，建立了互信關係，這成為此次獲得訂單的主要因素。今後，為了重建伊拉克，將接受煉油工廠、電力設施、住宅等訂單。（編輯：馮昭）1080523