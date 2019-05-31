越南非洲豬瘟肆虐48省市 撲殺逾200萬頭

（中央社河內31日電）越南農業與農村發展部長阮春強今天表示，非洲豬瘟疫情已蔓延到全國48個省市，撲殺了200多萬頭豬，由於養豬業在農業生產中占的比重較高，問題相當嚴重，造成「非常大的損失」。

快訊新聞網站今天報導，越南國會在河內市召開，第14屆國會第7次會議上午聚焦討論經濟社會發展等議題，阮春強（Nguyen Xuan Cuong）在會中如此報告。

阮春強說，養豬業在全國農業生產中占的比重較高，目前農業生產價值約1000兆越盾（約428.6億美元），養豬業為90兆越盾，即比重近10%；養豬是全國約240萬農戶的生計。

以食物結構來看，在民眾每天進食肉類中，豬肉比重占70%。

阮春強說，中國2018年8月爆發非洲豬瘟疫情後，越南政府隨即發出緊急公文，要求相關機構在各地口岸與邊界地區採取防範疫情蔓延到境內的措施；雖然如此，獸醫部門2月初仍在河內近郊的興安省（Hung Yen）首度發現非洲豬瘟病例。

他說，雖然相關部門隨後加強防疫措施，但由於疫情迅速蔓延，至今已蔓延到全國48個省市（越南共有63個省市）、超過300縣、逾3000個村落，撲殺超過200萬頭染病豬隻（約11萬7000噸重），占全國豬隻總數的6.5%，「這是非常大的損失」。

他說，由於天氣因素，加上農戶養豬場規模較小及疫情的迅速蔓延特性，未來若沒有積極採取防疫措施，疫情可能擴大蔓延到新的地區，在超過30天沒發現新病例、已解除封鎖的疫區重新爆發，蔓延到大規模的養豬場；因此，應繼續宣導與強化防疫工作。

他又說，農業與農村發展部已與工商部等部門商討制定急凍豬肉方案，以避免未來豬肉短缺危機。由於目前養豬業面臨較大風險，農業與農村發展部勸告農民暫時不應增加養殖豬隻數量，改為推動養牛、家禽與水產養殖業發展。

他說，政府已要求農業部門針對養殖業10年來發展情況整理總結，同時制定有關養殖業的新戰略，「我們將於10月向政府提交」。（編輯：郭中翰）1080531