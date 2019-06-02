曾有意收購台北101 大馬棕櫚油之王李深靜辭世

（中央社記者蘇麗娜吉隆坡2日專電）擁有「亞洲棕櫚油之王」稱號、曾於2014年揚言收購台北101股權的馬來西亞富豪李深靜，1日晚在家中與世長辭，享壽79歲。

李深靜是馬來西亞IOI集團與IOI產業創辦人兼執行主席，IOI不僅是全球最大的棕櫚油企業之一，也是名列前茅的馬國房地產開發商，在馬來西亞、新加坡及中國等地，都有地產及休閒娛樂等投資。

IOI集團與IOI產業昨天才剛宣布李深靜將於3日的80歲大壽當天，卸下兩家公司的執行主席職務。IOI集團尚未宣布新主席人選。

「富比世」今年初公布最新的大馬50富豪排行榜，李深靜以54億美元排行第5。

台北地標101大樓在2009年標售股權時，李深靜就對這座地標建築及名稱情有獨鍾，因為IOI與101非常相似，然而當時卻敗給頂新魏家。

2014年9月下旬，李深靜與2個兒子主動找上頂新，積極爭取收購101的37.1%股權，經過數次交談後，終於以高出近4倍的價格敲定交易。

然而，當時外界質疑李深靜與中國有深厚關係，而掀起軒然大波，此項交易後來未能獲得台灣當局核發海外投資批准。

2015年3月6日，IOI產業向馬來西亞證交所報備，放棄27億4000萬令吉（當時約新台幣251億4000萬元）收購台北101的計畫，收購案因此無疾而終。（編輯：劉學源）1080602