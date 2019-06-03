歐記健保真能救命 研究證實早期卵巢癌確診率增

（中央社芝加哥2日綜合外電報導）今天公布的兩項研究發現，美國前總統歐巴馬重要政績「平價醫療法」有效增加早期卵巢癌的診斷率，且幾乎消弭幾大類癌症在各族裔間取得及時治療上的差異。

法新社報導，在美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology）芝加哥年會發表的這兩份研究報告，發布時間點正逢川普政府鐵了心要廢除歐巴馬這項俗稱「歐記健保」（Obamacare）的健保改革法。

率領卵巢癌篩檢研究的是任職馬里蘭州巴爾的摩約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins）婦產科的史密斯（Anna Jo Smith）。

她在聲明中說：「女性是否有醫療管道，讓醫療人員追蹤症狀並在必要時採取行動，就這方面而言，健保扮演著重要角色。」

早期卵巢癌的5年存活率高達75%，若到了較晚期，5年存活率則驟降至30%。

歐巴馬在2010年3月將歐記健保簽署成為法律，截至2016-17年，登記投保的民眾約有1270萬人。

沒有醫療保險的美國人比率，則從2010年的16%降到2016年的不到12%。

研究人員採用國家癌症資料庫（National Cancer Database）資料，來檢視平價醫療法通過前（2004至2009年）和通過後（2011至2014年）的差異。

他們發現，早期確診率相對增加了1.7%，30天內接受治療的比率也改善了1.6%。

研究團隊說，儘管差異聽起來似乎不大，「對美國每年2萬2000名確診罹患卵巢癌的女性來說，這意味在可治療的早期階段便確診罹癌的人數增加了近400人」。

針對歐記健保的第2項研究發現，平價醫療法通過後，白人與黑人患者取得及時照護的差異「幾乎消失」。

平價醫療法通過後，接受及時治療的黑人和白人分別增加了6.1%和2.1%，使得種族間的差異在統計學上變得無足輕重。

耶魯大學公共衛生學院（Yale School of PublicHealth）的戴維多夫（Amy J. Davidoff）說：「看見這番巨大影響，真正消除了這群患者在這種特定環境的這項差異，令人驚訝，我們感到非常興奮。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080603