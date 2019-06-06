經貿再磋商前提 中國：美方須拿出誠意糾正錯誤

（中央社記者翟思嘉上海6日電）中美貿易談判停滯，外界關注即將舉行的G20是否會出現轉機。但中國商務部今天針對相關問題，僅多次重申「如果美方要繼續談，就必須拿出誠意，糾正錯誤作法」。

中國商務部今天舉行例行新聞發布會，發言人高峰回應關於中美經貿問題時，多次重申談判原則與底線的立場。

在被問到二十國集團（G20）會議舉行期間，中方是否派員與美國貿易代表商談，高峰沒有直接回應，僅答：「我們對於談判的態度非常明確，如果美方要繼續談，就必須拿出誠意，糾正錯誤作法。合作有原則，談判有底線，中方在重大原則問題上決不讓步。」

G20貿易部長會議也將舉辦，傳言中國國務院副總理劉鶴可能出席。高峰對此也沒有明確回應，只稱中方正在積極準備，屆時會派出相應級別的代表團參加會議。

高峰說，貿易戰沒有贏家，已經有愈來愈多的美國企業、消費者感受到加徵關稅的影響，也有愈來愈多貿易戰對經濟衰退性影響的預警。

他稱，以加徵關稅、不斷升級貿易摩擦相威脅，無益於經貿問題的解決。如果想利用自認為的、所謂的「有利地位」，無視中方的主權和核心利益，肆意施壓，企圖逼迫中方讓步，那只能適得其反。

高峰說，「中方不願打貿易戰，但也不怕打。如果美方一意孤行升級貿易摩擦，我們將採取必要反制措施，堅決維護國家和人民的利益」、「未來的走勢取決於美方，我們將聽其言、觀其行」。

中國商務部今天下午還發布「關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告」，高峰說，報告「用數據和事實揭示了中美貿易逆差問題的本質和成因，以及美國從中美經貿合作中獲利巨大的事實。這有助於大家更好地了解中美經貿合作的真實情況」。（編輯：林克倫）1080606