不可靠清單引憂慮 中國：維護公平競爭市場秩序

（中央社記者翟思嘉上海6日電）中國商務部今天表示，由於單邊主義、貿易保護主義抬頭，中國設立「不可靠實體清單」，是為維護公平競爭的市場秩序，不針對具體企業、組織或者個人。

中國商務部今天舉行例行新聞發布會，發言人高峰表示，「由於單邊主義、貿易保護主義抬頭，市場環境和秩序出現了一些新情況，面臨一些新挑戰」。中國政府將建立的「不可靠實體清單」制度，就是針對出於非商業目的、扭曲市場的作法所設計的規範性制度。

他說，各國反壟斷立法都規定，非出於正常商業考慮，拒絕進行正常商業交易或採取其他歧視性措施的行為是違法行為，要受到相應的處罰，中國反壟斷法也有類似規定。中國建立不可靠實體清單制度，是參考國際通行作法，目的是為了維護公平競爭的市場秩序。

不過，中國官方還沒有公布不可靠實體清單制度的適用範圍、方法、期限等具體情況，高峰表示，會在履行完相關程序後，於近期公布具體細節。

他還強調，不可靠實體清單是規範性的制度設計，並不針對任何具體領域，也不針對任何一家具體企業、組織或者個人。對於那些遵守中國的法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神的企業，完全不必擔心。

美國把中國通訊設備商華為和70家附屬事業列入「實體清單」（Entity List），禁止美國企業向華為出售零組件和技術。

中國5月31日公布將建立「不可靠實體清單」，列入威脅或損害中國產業、國安的外國法人、其他組織或個人。外界認為，這是中國對美國華為禁令的反制，可能據此封殺部分美國企業。（編輯：林克倫）1080606