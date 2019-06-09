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G20首度商討人口老化衝擊 憂心演變為全球危機

最新更新：2019/06/09 18:11
G20財金首長9日於日本集會，首次商討如何因應與人口老化和出生率下降有關的經濟問題。（圖取自Pixabay圖庫）
G20財金首長9日於日本集會，首次商討如何因應與人口老化和出生率下降有關的經濟問題。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社日本福岡9日綜合外電報導）20國集團（G20）的財金首長今天於日本集會，首次商討如何因應與人口老化和出生率下降有關的經濟問題，像是醫療保健支出激增、勞動力短缺及專為長者設計的金融服務等。

G20的財政部長與央行行長在日本展開會議時，日本副首相兼財務大臣麻生太郎警告，務必在為時太晚之前化解這個難題。人口結構快速老化是日本主要的內政問題。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）指出，由於平均壽命更長與出生率下降，尤其是在已開發富裕國度，導致西班牙、義大利與南韓等國高齡人口快速擴張。

不過OECD也表示，這種情況並非僅限於富裕國家，新興大國如巴西與中國也面臨相對於早期發展階段的「迅速人口變遷」。

OECD指出，截至2050年，全球年齡達60歲的高齡人口估計將超過20億人，比2017年多一倍。

不過專家警告，許多經濟體無法更新他們的退休金與就業體系，以適應人口結構的變遷。

此外，以日本為例，由於勞動力銳減，苦於設法支應全國年金支出。

這使得許多長者擔憂他們的福利被削減，而年輕人則擔憂等到他們退休時，可能拿不到退休金。

面臨高齡化造成的經濟衝擊，OECD秘書長古瑞亞（Angel Gurria）呼籲，高齡勞工與婦女在職場發揮更重要角色，並敦促年輕人為未來財務規畫做更好的準備。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080609

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