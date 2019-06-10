美中貿易戰 越南誓言打擊中國洗產地商品

越南海關9日發布聲明將嚴加打擊非法使用「越南製造」標示的中國出口商品，並指出偽造產地和非法轉運商品的情形最常見於農漁產品、蜂蜜、鋼鐵等製品。圖為瓶裝蜂蜜。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社河內10日綜合外電報導）美中貿易戰未歇，防範中國企業為逃避美國懲罰性關稅而「洗產地」的不只台灣。越南海關昨天透過政府網站發布聲明指出，將嚴加打擊非法使用「越南製造」標示的中國出口商品。

「偽造產地和非法轉運商品的情形最常見於紡織業、農漁產品、磁磚、蜂蜜、鋼鐵、鋁和木製品。」

越南海關指出，一些本地進口商將來自中國的商品以標示「越南製造」（Made in Vietnam）的包裝材料非法重新包裝，隨後申請越南產地證明，再依此證明將中國製商品銷往美國、歐洲和日本。

越方舉一個遭美國海關揭發的案例說明：一家越南木製品製造商遭揭發進口中國貨、重新貼標，再出口至美國。

越南海關已著手擬定流程，以改善對相關違法企業的鑑別能力和依法懲治。

業界分析，越南是美中貿易戰的主要受惠國之一，一些企業正把供應鏈逐步自中國轉移至越南，以避免美國政府對中國商品施加的懲罰性關稅。美國是越南最大的出口市場。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1080610