全球百大品牌價值排名出爐 亞馬遜拔得頭籌

（中央社倫敦11日綜合外電報導）全球市場調查機構凱度今天公布2019年百大品牌報告，美國零售巨擘亞馬遜（Amazon）已超越科技龍頭蘋果（Apple）和谷歌（Google），成為全球品牌價值最高的公司。

法新社報導，英國廣告公司WPP集團旗下的全球市場調查機構凱度（Kantar），在2019年百大品牌（2019100 Top BrandZ）報告指出，亞馬遜的品牌價值飆升52%，來到3150億美元（約新台幣9兆9000億元）。

排行老三的亞馬遜躍升至第1，擠下原本名列首位的谷歌，蘋果則保持位居第2，谷歌淪為第3。

凱度在新聞稿中提到，這家位於西雅圖、由貝佐斯（Jeff Bezos）在1994年於自家車庫創立的零售巨頭亞馬遜，利用關鍵收購策略、卓越的客戶服務和顛覆性的商業操作模式，建立名列榜首的成就。

凱度表示：「亞馬遜明智的併購手段為它帶來新的收入來源，卓越的客戶服務以及提供多樣化產品服務的生態系統，維持領先競爭對手的能力，讓亞馬遜不斷加速品牌價值的成長。」

全球品牌價值前10名的企業幾乎由美國公司包辦。1到10名依序為亞馬遜（3150億美元）、蘋果（3095億美元）、谷歌（3090億美元）、微軟（2510億美元）、Visa公司（1780億美元）、臉書（1590億美元）、阿里巴巴（1312億美元）、騰訊（1309億美元）、麥當勞（1303億美元）和AT&T（1083億美元）。

百大品牌中有23個亞洲品牌，其中15個來自中國，代表亞州市場的重要性日益漸增。

這些名列前茅的品牌採用「顛覆性」的商業模式，擊敗科技、金融和零售領域的傳統競爭對手。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉淑琴）1080611