非洲豬瘟肆虐 越南獸醫局建議發布緊急狀態

（中央社河內13日電）越南的非洲豬瘟疫情迅速蔓延，至今已有55個省市淪陷。越南獸醫局表示，疫情可能繼續擴大，將「覆蓋」全國63個省市，造成嚴重經濟損失，（政府）可以考慮發布國家緊急狀態。

越南2月初首度發現非洲豬瘟病例，雖然當地獸醫等單位全力採取防疫相關作業，但疫情仍不斷擴大，至今已有55個省市淪為疫區，僅剩8個省市未發生疫情。

越南獸醫局數據顯示，截至目前為止，非洲豬瘟疫情已蔓延到55省市、407個縣、3980個村落，共撲殺近250萬頭染病豬隻，占全國豬隻總數的逾7%。

「前鋒報」新聞網站今天報導，非洲豬瘟疫情近期持續升溫，部分省分疫情甚至擴散到省內所有村落，不僅造成嚴重經濟損失，而且導致當地相關單位面臨防疫、死豬銷毀與疫情監控等方面的負擔。

興安省（Hung Yen）養殖分局分局長阮光俊（Nguyen Quang Tuan）表示，至今非洲豬瘟疫情幾乎已在省內所有村落發生，共撲殺逾16萬頭染病豬隻，占全省豬隻總數的30%；小規模養豬場農戶幾乎已沒有豬隻，大規模養豬場雖仍撐下去，但也戒慎恐懼。

河南省（Ha Nam）農業與農村發展廳副廳長阮孟雄（Nguyen Manh Hung）表示，當地豬隻總數約50萬頭，疫情目前已在全省116個村落中的108個村落發生，共撲殺約8.5萬頭，若疫情繼續迅速蔓延，將難以保住全省豬隻總數的一半。

越南獸醫局局長范文東（Pham Van Dong）表示，非洲豬瘟（ASF）是一種嚴重、有高傳染性的病毒，目前尚無疫苗和治療劑。越南全國共有逾250萬個養豬農戶，養殖密度很高，由於近期天氣不穩定，導致疫情容易擴大蔓延，尤其是南部地區。

他表示，非洲豬瘟疫情所造成的經濟損失可能會更大，「甚至可能達到要發布緊急狀態的程度」。

越南養殖業管理局代理局長阮春楊（Nguyen Xuan Duong）表示，大量豬隻因非洲豬瘟疫情被撲殺，將導致豬肉供應缺口，尤其是年底。農業與工商等部會正在配合制定收購與急凍豬肉方案，包括建議政府提供業者豬肉急凍相關補助及稅務優惠等，同時鼓勵消費者自行儲備與急凍豬肉。

聯合國糧農組織（FAO）3月中旬曾經建議越南政府應發布非洲豬瘟疫情的國家緊急狀態命令，但越南政府當時表示，越南有何時宣布進入國家緊急狀態的規定，基於這項規定與實際情況，非洲豬瘟疫情尚未對人員生命造成損失，也沒有身體健康風險，因此宣布進入國家緊急狀態沒有依據且不必要。（編輯：施燕飛）1080613