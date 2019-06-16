印度展開報復 對28項美國商品加徵關稅

（中央社新德里16日綜合外電報導）印度今天對蘋果、杏仁等28項美國輸印商品加徵關稅，報復華府當局最近結束對印度的優惠貿易待遇。

印度財政部中央間接稅暨關稅稅收管理委員會（Central Board of Indirect Taxes and Customs）表示，要對杏仁、蘋果和核桃等產品加徵關稅。

中央間接稅暨關稅稅收管理委員會在公告中表示，印度將對「原產於美國或自美國出口的28項特定產品加徵報復性關稅」。

這份清單原本列出29項產品，但最終把豐年蝦從清單中剔除。

印度是加州杏仁和華盛頓蘋果的第2大市場。

儘管華府戮力加強與印度間的關係來抗衡中國，美國總統川普和印度總理莫迪（Narendra Modi）也雙雙主張彼此關係良好，但美印兩國貿易關係仍陷入緊張。

川普決定打擊讓美國出現巨大貿易逆差的國家，華府當局去年宣布要對進口的鋼鋁商品加徵關稅，而且拒絕給予印度豁免。

印度回應表示會對美國一系列商品加徵進口關稅，但多次延後加徵關稅，希望藉由談判來處理棘手的貿易議題。

然而，川普這個月決定終止對印度的貿易優惠待遇，促使印度做出加徵關稅的決定。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1080616