聯準會將開政策會議 川普揚言擬降職鮑爾

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）在美國總統川普暗示將把聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾降職的施壓下，今天聯準會將發表最新政策聲明，市場預期方針將出現重大轉變。

大多數觀察家不認為，聯準會在兩天會議下午結束時將宣布調整利率，但外界現在凝聚強烈共識，認為聯準會將暗示下一次會降息，且很快就會宣布。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）現在如履薄冰，必須評估經濟後做出必要措施，同時面臨川普施加的政治壓力。川普一再批評聯準會，要求降息提振經濟。

川普今天下午持續找聯準會麻煩，在白宮向記者暗示考慮將鮑爾降職。記者問到是否計劃拔除鮑爾的聯準會主席職位時，川普說：「看他接下來的表現。」

知情人士也說，在川普先前提及將開除鮑爾不久後，白宮曾在2月探詢將鮑爾降職的合法性。川普的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）昨天稍早說，將鮑爾降職不是現在考量的事。

川普說，聯準會最近幾年升息，而歐洲採取寬鬆貨幣政策，讓他無法取得「公平競爭環境」。他說：「我想獲得公平的競爭環境，但現在得不到。」

他也槓上歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）。德拉吉昨天暗示將讓歐元區進一步降息，導致歐元兌美元貶值。川普批評這個「引人注目」的信號是在占美國便宜。

不過，儘管川普的強烈呼籲，歐洲央行可能已經一如川普所願，10年來首度調降主要放款利率。

由於全球經濟開始出現放緩跡象，加上川普對多國展開的貿易戰邁入第2年，高層決策者最近幾週暗示，他們對寬鬆貨幣政策持開放態度。

聯邦公開市場委員會（FOMC）除了宣布政策外，今天還將公布最新季度預測，經濟學家將密切關注鮑爾在記者會發表的聲明。

期貨市場昨天大多預測7月與9月會降息，若干經濟學家則說聯準會不需要等那麼久。

不過，牛津經濟公司（Oxford Economics）的美國金融市場首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）告訴法新社，聯準會可能將謹言慎行，暗示有降息可能，但無法保證。

她又說，目前的經濟數據不足以讓美國採取寬鬆政策。她說：「我也認為下行風險增加，但他們還沒在硬數據上看到可以降息的證據。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1080619