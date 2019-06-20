G20川習會 中國商務部：具體細節及時發布

（中央社台北20日電）美國總統川普與中國國家主習近平將在G20大阪峰會期間舉行會談，中國商務部發言人高峰今天表示，雙方經貿團隊牽頭人將按照兩國元首的重要指示進行溝通，具體細節及時發布。

美國總統川普18日發推文表示，他和中國國家主席習近平通了電話，談得非常好，兩人本月底赴日本出席20國集團（G20）高峰會時將舉行川習會。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也表示，美中本月將在日本20國集團（G20）峰會期間繼續會談，就貿易問題進行磋商，美方希望內容聚焦在結構性改革和執行機制。

中國商務部今天下午舉行例行記者會，媒體11個提問裡、有8個跟美中貿易談判新進度有關，包括經貿團隊是否已接觸、會面具體計畫等，但高峰的回答內容均雷同。

高峰表示，在18日中美兩國元首通話過程，川普總統表示期待與習近平主席在20國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和共同關心的問題進行深入溝通。

他指出，習主席也表示，願意與川普總統在大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的「根本性問題」交換意見，雙方經貿團隊將認真落實兩國元首的重要指示，為大阪峰會期間兩國元首會晤做好相關準備。

高峰強調，中方對於中美經貿磋商的基本原則、立場和態度是一貫的、明確的，中方的核心關切必須得到妥善解決；下一步，雙方經貿團隊牽頭人將按照兩國元首的重要指示進行溝通。（編輯：林克倫）1080620