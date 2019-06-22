華為控告美國商務部 涉嫌非法扣押電信設備

（中央社記者繆宗翰北京22日電）綜合外電報導，中國電信設備大廠華為在美東時間21日，正式向聯邦法院控告美國商務部，涉嫌在2017年非法扣押華為電信設備。截至目前，美國商務部尚未對此回應。

據路透、政治新聞網站Politico等外媒報導，華為在訴訟文件中宣稱，他們在2017年7月曾將一套包括服務器和乙太網路交換器在內的電信設備，發往位於加州的實驗室，並計劃在測試完成後送回中國。

但這套設備卻在阿拉斯加被美國當局扣押。

華為原先被告知，這類糾紛通常會在45天內得到解決。但近兩年後，這套設備仍然擱置在阿拉斯加。當地邊境管理機構既不願放行，也沒有做出其他決定。

華為在訴訟文件中強調，這套設備原本就是在美國以外的地區製造，最終也要發回中國，他們已提供必要的文件與資訊；此外，由於不在美國出口管理規定（EAR）管制類別裡，也不需要許可證。

華為並希望，聯邦法院應調查美國當局是否涉嫌「非法扣押」或「無故拖延行政程序」行為，並強制美國商務部作出決定，認定被扣設備屬於管制範圍，或將設備放行送回中國。（編輯：陳家倫）1080622