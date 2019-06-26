中國證實 全面暫停自加拿大進口肉類

中國駐加大使館發言人表示，中方海關部門近期在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時檢出萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）殘留。圖為加拿大豬肉。（檔案照片／路透社提供）

（中央社台北26日電）中國駐加拿大大使館今天說，因為發現一批加拿大豬肉有瘦肉精殘留，還附上偽造的官方獸醫衛生證書，中方已要求加國政府於6月25日起自主暫停簽發對中出口肉類證書。

針對外媒報導中國自25日起暫停所有加拿大肉類對中出口，中國駐加大使館官網今天早上發布發言人答記者問的新聞稿予以證實。

這也代表即日起，中國全面暫停自加拿大進口肉類。

中國駐加大使館發言人表示，近期，中方海關部門在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時檢出萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）殘留。因此中方立即暫停了涉事企業豬肉產品進口，並要求加方進行調查。

發言人稱：「調查發現，該批豬肉隨附的官方獸醫衛生證書係偽造，並發現共有188份偽造證書。加方認為，該事件係刑事犯罪。」

發言人強調，這些偽造的肉類衛生證書透過加拿大官方證書通報管道發往中國監管部門，反映加方輸中肉類監管體系存在明顯安全隱患。為保障中國消費者安全，中方採取緊急預防性措施，要求加國政府於6月25日起自主暫停簽發對中出口肉類證書。

發言人最後表示，希望加方高度重視此次假證書事件，儘快完成調查並採取有效整改措施，以更加負責任的態度確保輸中食品的安全。

路透社26日報導，加拿大農業部長畢玻（Marie-Claude Bibeau）在一份聲明中說，加拿大食品檢驗局（CFIA）證實發現「不真實的出口證書」。

她在聲明中表示，CFIA一直與業界和中國官員就此事密切合作。

畢玻說，CFIA正在調查這一技術問題，並已通報相關的執法機構。這一事件僅針對出口到中國的證書，出口到其他國家的證書不受影響。

根據官方數據，光是豬肉產品，中國今年1至4月就從加拿大進口達3億1000萬加元（約新台幣73億元）；中國是加拿大第3大出口市場。（編輯：楊昇儒）1080626