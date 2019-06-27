華為向美國喊話：勿將智財權問題政治化

（中央社台北27日電）針對美國可能立法不承認中國華為技術公司的專利，華為首席法務官宋柳平上午表示，智慧財產權是創新的基礎，將智財權問題政治化會威脅全球技術的進步。

他強調，根據美國憲法，智財權是私有財產。如果智財權淪為政客的工具，將傷害人們對專利保護制度的信心；如果某些政府選擇性剝奪一些公司的智財權，將會摧毀全球創新的根基。

根據「華為中國」官方微博發文，華為27日上午在深圳總部舉行新聞發布會，發表題為「尊重和保護知識產權（智財權）是創新的必由之路」白皮書，宋柳平在會中致詞時作以上表示。

路透社日前報導，美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）提出要立法禁止華為透過美國法院，向美國企業索要專利費。自2015年以來，華為獲得的智財權收入累計超過14億美元。

宋柳平今天強調，尊重和保護智財權是華為經營和發展的一貫原則。「過去30年，為合法使用其他公司的專利，華為累計支付了60多億美元的專利費，其中近80%支付給了美國公司」。

他指出，華為每年將收入的10%到15%投入到研發，過去10年累計研發投入約730億美元。截至2018年年底，華為僅在5G的研發上就已投入超過20億美元，這一數字超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。

宋柳平說，這些投資的成果顯著，目前，華為在全球範圍內擁有8萬多項專利，「包括美國授權的1萬多項專利」。

他強調，企業在全球化經營中出現智財權糾紛是普遍現象，華為也不例外，但認為這些糾紛不應該被政治化。智財權是受到法律保護的私有財產，華為主張透過法律程序來解決這些糾紛。

宋柳平最後表示，「華為願意與全世界，包括美國公司和美國消費者，繼續分享5G等技術成果，促進產業發展和人類進步」。（編輯：林克倫）1080627