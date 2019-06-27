刺胳針認同台灣是中國一省 臉書頁被憤怒留言灌爆

（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）回應日前一篇中國研究，認同台灣是中國的一省，臉書遭到憤怒留言灌爆，網友紛紛表示簡直不敢相信眼前所見，大罵「太無恥」（Shame on you）。

「刺胳針」於24日在線上刊登的中國研究，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，是中國官方針對各行政區的疾病負擔與危險因子進行系統性分析，研究1990至2017年的趨勢變化，目的是提供將來公共衛生決策參考。

研究對象為中國34個省級行政單位（包括23個省、5個自治區、4個中央層級都市、2個特別行政區）。但有台灣醫師閱讀報告後發現，作者在圖表中將台灣納入，並號召學界、醫界抗議，希望撤文。

然而，「刺胳針」今天回應表示，這篇報告遵循聯合國（UN）和世界衛生組織（WHO）的方針和規定，把台灣列為中國的一省，和其他的國際衛生分析並沒有不同。

「刺胳針」指出，除非這項方針和規定改變，「刺胳針」並無計畫改動台灣的引文地位。

「刺胳針」最後表示，這篇報告遵照「刺胳針」編輯要求的科學標準和數據分析寫成，採用階層分析模式，使用經驗性數據，納入所有可取得的相關重要國內紀錄資料，以及人口普查、科學文獻等資訊。「刺胳針」支持這篇報告，以及當中對於中國衛生狀況的有力預測。

「刺胳針」這篇聲明一出，立刻引來網友撻伐，指責「刺胳針」屈服於中國勢力之下，發表的聲明不知所云、罔顧現實，科學已死。（編輯：王永志）1080627