台灣出口訂書針涉嫌傾銷 美商務部展開調查

（中央社記者江今葉華盛頓28日電）美國商務部今天宣布，針對進口自中國、台灣與南韓的訂書針涉嫌傾銷展開反傾銷與反補貼調查。商務部將在9月3日作出反補貼初步裁決、反傾銷部分則預定11月14日裁決。

美國商務部表示，應美國企業Kyocera Senco Industrial Tools要求，美國商務部將對進口自中國、台灣與南韓鋼製訂書針（Collated Steel Staples）展開反補貼與反傾銷調查。

新聞稿指出，中國涉嫌傾銷幅度達119.37至122.55%，韓國為10.23至14.25%，台灣則是47.60%。

在美國商務部調查期間，美國國際貿易委員會（ITC）將對美國工業與其勞動力是否受此影響進行評估，預計7月22日前做出初步損害裁決。

若ITC裁定確實對美國國內產業構成實質性損害，商務部將繼續對此案進行調查，預計在9月3日作出反補貼初步裁決，11月14日針對反傾銷做出初步裁決。

根據美方統計，2018年美國自中國、南韓與台灣進口的訂書針產品金額分別為8880萬美元、690萬美元和510萬美元。（編輯：徐睿承）1080629