中國商品越南洗產地再銷美 越方允諾嚴查

（中央社河內29日電）越南被中國產品用來「洗產地」的問題受到關注，美國總統川普日前暗示越南有可能是下一個貿易戰目標。越南政府表示，越南主張促進與美國經貿朝公平方向發展，將積極打擊「洗產地」行為。

美國目前是越南最大出口市場，受到美中貿易戰影響，美國近期增加自越南進品的商品。根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）的統計，美國今年前3個月進口越南商品的金額與去年同期相較，增加40.2%。越南是對美出口成長最快的國家。

川普26日在專訪中暗示越南可能將成為繼中國之後受到美國制裁的目標，因為越南一樣「大佔美國便宜」。不過川普未明說是否會對越南產品加徵關稅，僅透露「正與越南進行協商」。

美國海關邊境保護局近日表示，最近幾個月已發現中國產品繞道數個國家進行非法轉運，包括越南、馬來西亞和菲律賓都出現此情況，將積極查緝這類避稅行為。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）昨天發表聲明指出，越南高度重視促進越美全面夥伴關係發展，近年來兩國在經貿、投資等領域上的合作關係呈現良好發展態勢。

她說，越南已作出不少努力來改善兩國貿易失衡問題，大力增加進口符合越南需求的美國優勢商品，改善投資經營環境，為有意在越南經營的美國企業創造便利條件，並鼓勵越南企業赴美國投資經營。

黎氏秋恆指出，越南展開多項措施，打擊貿易詐欺以及把商品偽造原產地為越南並出口到其他市場的行為（洗產地）。越南與美國在雙邊貿易和投資框架協定（TIFA）機制下加強討論，進而制定長期與全面的合作戰略，進一步深化雙方經貿投資合作，及時解決衍生相關問題。

雖然如此，越南工業貿易部坦承，產品偽標為貿易造假現象與日俱增，不僅直接影響產品與消費者，也嚴重損害越南製產品的聲譽與競爭力。

越南海關總署6月表示，部分廠商從中國進口貨品後貼上「越南製」，再出口到美國、歐洲或日本，海關總署已指示各省市分部加強查驗原產地證明書。（編輯：高照芬）1080629