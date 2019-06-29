川普稱美企可賣零件給華為 中國盼說到做到

美國總統川普29日在大阪20國集團（G20）峰會閉幕後舉行記者會，他表示與中國領導人習近平稍早在場邊舉行很棒的會談，雙方同意暫不加徵新關稅。中央社記者楊明珠大阪攝 108年6月29日

（中央社大阪29日綜合外電報導）美國總統川普今天在20國集團（G20）大阪峰會閉幕後舉行記者會說，允許中國電信設備大廠華為（Huawei）向美國企業採購設備。川普與中國國家主席習近平會談後，似乎做出讓步。

美國有線電視新聞網（CNN）和「財經內幕」（Business Insider）報導，川普今天在記者會指出，跟習近平會談完後，兩人已同意貿易休戰，且他允許華為可以再次購買美國產品。

川普告訴記者：「美國企業可以將他們的設備賣給華為。我們說的是沒有很嚴重國安問題的設備。」

美國商務部認為華為對美國利益造成傷害，5月正式將華為列入黑名單，使華為幾乎不可能購買美國製造的商品。

專家表示，美國政府基於國安疑慮對華為下達禁令，禁止華為購買美國先進晶片，這會對華為造成衝擊。

川普提到他跟習近平的會談時說：「我們有提到華為。我們必須將這個議題留到最後。」

他說自己「爽快答應」繼續允許美國企業與華為做生意。他的這番話似乎與美國政府官員先前做的評估有所牴觸，美國當局的評估指出，華為對於西方基礎建設網路有國安風險。

川普還說這件事「非常複雜」且「科學性極高」，但他與習近平的會談中，並未提起華為財務長孟晚舟在加拿大被捕一事。

川普強調，他還沒有將華為從對美國國家安全構成威脅的外國企業名單中剔除，但重申他允許華為再度向美國企業購買產品。

這看來是川普與習近平談話後，第2次紓緩對中國科技公司的壓力。

中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）去年4月被禁止向美國企業購買零件後，中興通訊發表聲明，稱禁售令嚴重危及中興通訊的生存。直到去年7月，川普才解除對中興通訊的禁售令。

川普今天在記者會中表示，當初是為了做人情給習近平，所以解除對中興通訊的限制。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1080629

美國總統川普（左3）和中國國家主席習近平（右2）29日在G20場邊會面，據人民日報客戶端報導，雙方在會晤中談及美中關係、經貿以及台灣議題。（圖取自twitter.com/scavino45）

（中央社台北29日電）美國總統川普今天在G20峰會閉幕後記者會表示，會允許美國公司繼續賣零部件給中國華為技術有限公司。中國外交部G20特使王小龍表示，若美方說到做到，中方對此表示歡迎。

美國商務部5月15日將把華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。這項禁令目前還在90天的豁免期。

川普今天在記者會上談到華為時表示，會允許美國公司繼續賣零件給華為，但他並未承諾將華為移除黑名單，最主要的考量是國家安全。

他說，華為是一個複雜的議題，會留到之後再說。川普今天沒有和習近平討論到華為，他稱近日會就華為是否移出實體清單的問題進行討論。

有關川普允許美國公司繼續賣零部件給華為的消息，中國官媒央視新聞以快訊播出。

根據陸媒環球網，中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍下午在中國代表團新聞中心舉行中外媒體吹風會上表示，對於美方有可能會解除對華為公司的一些限制，「若能說到做到，我們肯定是歡迎的」。

他重申，華為是私營企業，而且它的資訊技術在世界處於領先位置。「這麼一個公司無論到哪投資，或者參與當地通信產業的開發、建設、運營，都會對當地的通信產業起到一個很好的促進作用」。（編輯：張淑伶/林克倫）1080629