不確定性上升 朱民：今年美聯準會或降息一次

（中央社台北1日電）國際貨幣基金組織前副總裁朱民今天表示，隨著英國的硬脫歐確定性在上升，僅而導致經濟週期性下滑和全球不確定性上升，美國聯準會今年降一次息的可能性是存在的。

澎湃新聞報導，目前擔任北京清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民，今天在2019年夏季達佛斯（Davos）新領軍者年會上，作出上述預測。

對於全下半年球經濟展望，朱民出席「中國經濟前景展望」分論壇時表示，2019年全球風險在上升，首先是英國的硬脫歐的確定性在上升，進而導致全球風險上升。

他預測說，今年10月28日英國一旦硬脫歐，那一天在碼頭和邊境的所有商品，都會停下來進不了英國、出不了英國；所有在英國和北邊疆土邊界的人也會被攔下，進不去、也出不去。

朱民指出，因為英國要單獨與162個國家簽訂貿易協定，不可能在一夜之間完成，金融界的所有共同協議是改用歐洲標準還是英國標準，在（硬脫歐）那一分鐘必須做出改變，這個世界完全是混亂的。

其次是今年下半年有可能出現金融和經濟週期性下滑的風險。朱民指出，美國去年經濟成長2.9%，「今年第1季走得很高、第2季度下滑，第3季度會繼續下滑，今年成長速度也就是回到2.3%、2.4%左右」。

他表示，「這就是為何美國聯準會一會兒加息、一會兒減息，猶豫不覺給市場造成很大波動的一個很重要的原因」。朱民認為，隨著經濟週期性下滑和全球不確定性上升，「美聯儲降一次息的可能性是存在的」。（編輯：林克倫/張淑伶）1080701