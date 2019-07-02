印度5G負責人：排除中國供應商參與5G測試

顧慮中國華為的安全威脅，印度5G負責人維杰拉格哈凡表示，除中國供應商外，印度應立即與所有供應商進行5G測試。（圖取自維基共享資源網頁；作者Bengt Oberger，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者康世人新德里2日專電）顧慮中國華為的安全威脅，印度5G次級委員會負責人維杰拉格哈凡（K .VijayRaghavan）最近在委員會會議中表示，除中國供應商外，印度應立即與所有供應商進行5G測試。

印度時報（Times of India）今天引述沒有具名的消息人士透露，身兼印度政府首席科學顧問的維杰拉格哈凡在6月13日舉行的印度5G與技術測試次級委員會會議上表示，除中國5G電信設備供應商外，印度應立即與所有5G電信設備供應商進行5G測試。

他補充說，如果要與中國電信供應商一起進行5G測試，必須考量利弊。

消息人士指出，在這場會議中，不同政府部門代表對於華為參與5G測試持不同的觀點與看法，但與會者一致認為，由於傳言華為與中國政治、軍事機構有緊密關係，在全球引發安全疑慮，需要採取防衛措施來應對華為參與印度5G測試的問題。

雖然中國國防部否認華為與軍方關係密切，但按照中共的規定，華為必須在企業內設立黨組織，並聽從黨指揮，且根據中國法律，華為在中國政府機構認為有必要情況，必須與政府機構分享資訊，引發安全疑慮，美國正在全球呼籲各國抵制華為通訊設備，其中日本、澳洲已經跟進抵制。

美國鼓勵印度也加入抵制華為設備的行列，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月26日與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行雙邊會議；另外，印度總理莫迪和美國總統川普6月28日在大阪舉行雙邊會議時，美國都向印度表達對華為的立場。

不過，在微妙的外交局勢下，印度尚未對華為參與5G測試做出最終決定，有專家告訴中央社記者，印度可能等待中國國家主席習近平10月訪問印度，習近平與莫迪進行會談後，才會決定是否允許華為參與印度5G測試，這也攸關華為能否進入印度龐大的5G市場。

莫迪在與川普會面時曾預估，印度5G的用戶可達10億，且印度也在「來印度製造」政策（Make in India，MII)）下設立5G的旗艦計畫，正期待與先進國家進行技術合作。（編輯：王永志）1080702