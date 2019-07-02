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非洲豬瘟肆虐越南61省市 疫苗研發有初步進展

最新更新：2019/07/02 17:41
越南農業學院表示，自主研發的非洲豬瘟疫苗取得初步成效，實驗室研究結果顯示具有免疫保護效果。（圖取自Pixabay圖庫）
越南農業學院表示，自主研發的非洲豬瘟疫苗取得初步成效，實驗室研究結果顯示具有免疫保護效果。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社河內2日電）越南非洲豬瘟疫情持續升溫，至今蔓延到全國61個省市。越南農業學院今天表示，自主研發的非洲豬瘟疫苗取得初步成效，實驗室研究結果顯示具有免疫保護效果。

越通社新聞網站今天報導，越南農業與農村發展部上午舉行有關非洲豬瘟疫苗研發進展的會議。

越南農業與農村發展部部長阮春強（Nguyen Xuan Cuong）表示，非洲豬瘟疫情2月初在越南出現，至今疫情已蔓延到全國61個省市，當局共撲殺逾290萬頭染病豬隻，占全國豬隻總數逾10%，疫情仍持續擴大，嚴重影響到養殖業。

根據報導，最近發現非洲豬瘟的省份是南部檳椥（Ben Tre），目前越南全國僅剩下寧順（Ninh Thuan）與西寧（Tay Ninh）2省未爆發疫情。

越南農業學院院長阮氏蘭（Nguyen Thi Lan）表示，這所學院研究人員最近積極展開非洲豬瘟疫苗研發，其中自主研發的新型滅活疫苗已取得初步成效。

滅活疫苗是先對病毒或細菌進行培養，然後用加熱或化學劑將它殺死，使其失去致病力而保留抗原性。

她說，這種滅活疫苗經在3處養豬場進行測試，結果大多數施打疫苗的豬隻健康活著與生產，其餘未施打疫苗的豬隻都感染非洲豬瘟病毒而死亡。

阮氏蘭表示，這種疫苗具有良好的生物安全性和免疫保護效果，但是仍要進行更廣泛的測試與評估，再規劃生產。（編輯：周永捷）1080702

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