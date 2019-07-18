貿易憂慮未減 聯準會信心喊話：經濟續適度成長

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天指出，儘管外界普遍擔憂總統川普貿易戰恐傷害經濟，但到目前為止，美國仍在穩定創造就業機會和溫和通膨環境下緩步前進。

法新社報導，對貿易前景的憂慮可能對聯準會本月稍後的政策考量產生影響，目前普遍預期聯準會將調降利率，為10年來首次降息。

聯準會在針對全美商業環境的例行調查中指出：「自5月中至7月初，經濟活動持續整體性以適度的腳步擴張。」

這份在聯準會政策會議前進行的調查發現，儘管未來幾個月的展望「總的來說是正面的」，對於「貿易相關不確定性」所導致的可能傷害卻存在「普遍憂慮」。

美國已創紀錄地連續11年經濟擴張，這份報告顯示，鮮少出現即將有經濟衰退的徵兆。

儘管美國失業率接近50年低點且華爾街股市盤旋在歷史高檔，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已援引全球經濟疲弱為重要因素，讓部分央行官員為寬鬆貨幣政策找到更充分的理由。

華府和北京當局本月致力啟動5月停滯的談判工作，但美國官員警告，目的在終止與中國一年來貿易戰的進展無法獲得保證。

根據聯準會12個轄區的商業調查，在不尋常豪雨影響下，已因貿易戰受累的農田發生洪災，導致農產縮減，油氣產出也下降。

芝加哥聯邦準備銀行（Chicago Federal Reserve Bank）所接觸的一名農民表示：「我已務農48年，這是我經歷過最糟的一次春/夏季種植季節。」

同時，車輛銷售和房屋建築表現平平，交通運輸在部分地區開始轉弱。

報告指出，對波士頓地區製造商而言，關稅和貿易政策是「主要議題」，且導致費城地區的商業投資降低。

克里夫蘭和芝加哥地區經濟成長持平；紐約地區經濟活動減緩。然而觀光整體出現成長，尤其是亞特蘭大和里契蒙地區。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080718