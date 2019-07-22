IMF建議巴基斯坦 機動調整稅收確保國發

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）代理總裁李普頓今天與巴基斯坦總理會面後表示，在減少債務的同時，巴國還需機動調度國內稅收，以確保社會與發展計畫的資金無虞。

李普頓發出聲明指出，他與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）討論近日經濟發展，以及落實由IMF所支持的經濟改革。這項改革目的在穩定經濟、強化相關制度，為永續、平衡的經濟成長鋪路。

李普頓在會後的聲明裡說：「在讓債務穩定下降的同時，我強調當下與日後機動調度國內稅收的必要性，供必要的社會與發展支出所需。」

IMF最新的緊急紓困，使巴國物價上漲且還需厲行撙節，讓中產階級大感吃不消，仰賴中產階級的巴國政府面臨的壓力日增。

李普頓表示，IMF和其他國際夥伴會與巴國政府密切合作，以支持改革推動。

IMF在5月時與巴基斯坦達成協議，將再提供60億美元緊急融資，支持巴國脆弱的財政並強化經濟，這是巴國第22次從IMF取得紓困。

伊姆蘭汗今天抵達華盛頓，預計明日在白宮和美國總統川普會面；川普可能施壓伊姆蘭汗，要巴國協助結束阿富汗戰爭並打擊激進分子。

去年川普削減數以億計美元對巴基斯坦的援助，指控巴國為恐怖分子提供庇護，對美國「除了謊言與欺騙外，什麼忙都沒幫」；巴基斯坦則憤怒地否認美國的指控。（實習編譯：徐子苓/核稿：陳亦偉）1080722