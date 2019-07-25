日韓貿易戰延燒到WTO 互不相讓

（中央社記者楊明珠東京25日專電）在瑞士日內瓦召開的世界貿易組織（WTO）總理事會24日討論有關日本加強管制對南韓出口半導體關鍵材料一事，日韓的代表唇槍舌劍，互不相讓。

日本放送協會（NHK）報導，WTO的總理事會每兩年召開一次，是除了部長級會議之外的實質最高機關，有164國及地區的代表出席，今天是第2天的議程，當地時間24日傍晚開始討論日本加強管制對南韓出口半導體關鍵材料一事。

南韓政府不滿日本政府加強對南韓出口管制，因此要求WTO將此事列為正式議題進行討論。日方與會的代表是日本常駐日內瓦大使伊原純一；韓方是南韓產業通商資源部新通商秩序戰略室室長金勝鎬。這場WTO總理事會於台灣時間24日晚上9時半左右結束。

日本產經新聞報導，伊原開記者會表示，南韓在會議一開始就言及前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）的官司問題。南韓主張，日本加強對南韓出口管制，是因為在徵用工的官司上，日本企業被南韓法院判賠，所以日本政府採取「報復」。

伊原表示，這次的舉措與過去沒關係，是基於出口管理制度上所做的考量，是基於安全保障的觀點，目的是要防止武器的相關物資及技術擴散。

伊原認為，這個問題不應拿出來在WTO總理事會上討論。

南韓強調，日本加強出口管理，是反自由貿易的行徑，對世界的供應網帶來不良影響。南韓還要求日本要進行協商。

伊原說，因為曾發生出口管理上不適當的案例，所以只是把對南韓簡化的措施變回一般的手續。

他還說，本月12日在經濟產業省（位於東京），日韓進行事務層級的會議時，日本已做了說明，但南韓執意將日本為了安全保障所做的調整說成是為了經濟上利益，日本絕對不能接受。

產經報導說，南韓的立場是不排除向WTO告日本。

日韓因前徵用工爭議關係惡化，日本政府經濟產業省7月1日宣布，強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口南韓，並於7月4日正式上路。

日本政府也在考慮第2波措施，預計8月啟動，那就是把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。

日本目前指定包括美國、德國、法國等27國為安全保障友好國家；屆時若真將南韓除名的話，將是首例。未來可能轉為軍事用途的產品，日本廠商在出口南韓時都須要向日本政府申請許可獲准。

讀賣新聞報導，針對日本對南韓加強出口管制，有意將南韓從「白色名單」剔除一事，日本經濟產業省舉辦向民眾徵詢意見的措施，截止日是24日深夜，共收到3萬多件表達意見的郵件，其中逾9成贊成將南韓從「白色名單」剔除。

日本政府相關人士透露，通常廣徵民意的措施，收到的件數才數十件左右，這次收到3萬多件，實屬罕見。大多數民眾是用電子郵件表達意見。

報導說，日本經產省可能綜合各種意見，再修改政令，然後經內閣會議決定後，公布政令，快則可能8月就會將南韓從「白色名單」中剔除。（編輯：林治平）1080725