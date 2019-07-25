臉書與FTC和解 罰款1554億元並須加強保護隱私

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，臉書將支付創紀錄的50億美元（新台幣1554億元）罰款，就政府調查隱私外洩案和解。臉書依據和解協議將須加強內部監督以保護用戶隱私。

FTC表示，這是就侵害消費者隱私對企業祭出的歷來最大金額罰款，也是美國政府對任何違規行徑施加的最大規模懲罰之一。

這項調查起因社群網站龍頭臉書（Facebook）去年遭指控，與如今已倒閉的英國政治顧問業者劍橋分析公司（Cambridge Analytica）分享8700萬用戶的資訊，違反了臉書2012年與FTC就隱私問題達成的「協議裁決」。調查結果發現臉書在保護用戶隱私方面問題多多。

FTC表決時以3票對2票通過這項和解協議，共和與民主兩黨委員立場壁壘分明。這項和解協議尚須獲法院批准。

共和黨籍委員讚揚這項和解是支「完美的全壘打」，超過了FTC在法院可能取得的判決。民主黨籍委員則批評，這項協議在約束臉書的商業行為方面做得還不夠，要求的罰款也不夠多。

協議中規定臉書必須在董事會設立隱私委員會，成員要由立場超然的監督委員會任命。FTC發布聲明說，這將終結臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）可以「不受限制掌控」隱私問題決定的局面。

FTC主席塞門斯（Joe Simons）發表聲明說，要解決各界對臉書濫用用戶個資的憂慮，這項罰款堪稱適當。他指出：「50億美元罰款金額之大，以及（臉書）必須採取的全面補救措施，在FTC歷史上前所未見。」

他又說：「補救措施用意不只在懲罰未來的違規行為，更重要的是要改變臉書整個隱私文化，減少持續違規的可能。」

依據協議，臉書執行長和高層必須每季向FTC提出證明，顯示公司遵守保護隱私計畫，每年也必須提出一次證明。

協議中還規定，臉書必須對每項新產品或修改過的產品以及各項措施進行隱私複審，才能夠付諸運用，這也涵蓋WhatsApp和Instagram的服務。

不同意協議的委員史勞特（Rebecca Slaughter）發布聲明說，這項和解似乎讓臉書和主要高層免於負責。她主張，政府應該要將臉書告上法院。

電子資料保密中心（Electronic Privacy Information Center）的羅登柏（Marc Rotenberg）認為，FTC這項行動「太小也太慢」。

他說：「美國消費者不能再等上10年，才等到FTC對侵犯他們隱私權的公司採取行動。國會應該迅速推動設立保護資料的機構。」

臉書證實將會支付50億美元罰款，並且表示，與FTC這項和解協議將提供「保護人們隱私的廣泛新架構」。

臉書股價盤中一度跌破每股200美元價位，但後來由黑翻紅，以204.66美元收盤，上漲1.14%，在盤後電子盤交易更一度漲破210美元。（譯者：林治平）1080725