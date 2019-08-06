美國巴西各有盤算 簽署貿易協定恐難速成

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）美國總統川普宣稱有意與巴西簽署自由貿易協定，將兩國的貿易伙伴關係帶入一個新階段，但分析人士指出，在巴西總統波索納洛任內達成協定簽署的可能性極小。

美國是巴西主要貿易夥伴之一，占巴西出口的12.5%，進口的17%。今年1月至6月，巴西向美國出口總額達140億美元，主要是石油、飛機機體、咖啡等。

除了夥伴關係，兩國還在對外貿易領域展開競爭，巴西和美國都是世界上最大的期貨生產國和出口國，特別是食品和石油等項目。

巴西外貿協會主席卡斯楚（Jose Augusto de Castro）指出，巴西剛剛通過南方共同市場（Mercosul）與歐洲聯盟達成自由貿易協定（FTA），而歐盟也是美國服務貿易出口的主要目的地，所以美國總統川普才會有意與巴西簽署類似協定。

此外，美國在製藥、化工、食品和汽車等貿易方面與歐洲共同體存在分歧。

卡斯楚說，歐盟與南方共市簽署FTA後，巴西出售給歐盟的商品將不徵收關稅，而美國從歐盟購買的商品將課關稅，美國將不得不給予更多的補貼，使他們的產品具有競爭力。

另一方面，巴西購買美國產品有限，且因國內經濟停滯的緣故，大部分工業的使用率低，具有很強的成長潛力。

前巴西駐華府大使、巴西小麥工業協會執行主席巴波薩（Rubens Barbosa）認同是南方共市與歐盟的協定，促使美國突然接近巴西。

另一個有利於美國接近巴西的原因，是巴西正在推動結構性改革，以降低生產成本，讓出口價格更具競爭力。

卡斯楚指出，與購買巴西產品的合作夥伴簽署協定，並非讓巴西成為世界主要出口國的唯一步驟；降低出口產品價格則是增加巴西對美國銷售的關鍵。

巴波薩分析指出，川普與波索納洛（Jair Bolsonaro）多次公開互相示好，彼此稱讚，允諾攜手合作，但到目前為止，這些舉動的政治意味更重於具體的商業活動；加上明年美國大選，估計在這之前不會有任何具體談判；美國突然轉變想接近巴西，只是南方共市與歐盟達成協定的結果。

巴波薩認為，很難在波索納洛任內與美國達成自由貿易協定，與歐盟的協定估計也只會在任期最後才能生效。但巴西可以趁現在致力於改革和推動去官僚化議程，然後再加強與美國的關係；他相信，這將是兩國為貿易便利化、減少官僚主義而採取的聯合行動，從而達成自由貿易協定。

由巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭組成的南方共同市場規定，與其他國家的貿易協定需要經由南錐經濟體共同談判，所以目前巴西無法與美國單獨達成雙邊協定。

聖保羅州工業聯盟（Fiesp）聲明指出，與美國達成協議，無論是通過技術轉移還是巴西產品在美國消費市場的優惠准入，都將促進國家競爭力；而巴西在基礎設施以及國防和航空航太工業領域，有許多投資機會吸引美國。（編輯：王永志）1080806