落實禁令 美國頒布臨時規定禁採購華為設備

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國政府今天頒布臨時規定，依循國防授權法，禁止聯邦機構及其承包商採購包括華為技術公司在內的5家中國企業電訊設備。這項臨時規定自13日起正式生效。

美國國防部、總務署（GSA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）今天依循2019財政年度國防授權法，修訂聯邦採購條例（FAR）。

這項公告主要是禁止各聯邦機構採購或取得、延長或續簽契約，以採購或取得使用涵蓋電信設備或服務的任何設備、系統與服務。這項禁令將自13日起生效。

禁止的企業則包括華為、中興、海康威視、大華科技及海能達5家中國企業。

2019財政年度國防授權法以涉及國家安全為由，禁止美國聯邦政府經費採購特定通訊業者產品。今年5月，美國商務部以國安疑慮為由，將華為列入所謂的「實體清單」。若無特別許可，美國企業一般不能向名單上的實體出售零組件。

但美國總統川普為重啟美中貿易談判，6月與中國國家主席習近平於日本會晤後表示，將允許美國企業向全球最大電信設備商華為銷售產品。川普7月底與7家科技大廠執行長會晤時也承諾，將及時對中國電信巨擘華為的美國供應商發放出口許可證。

然而，過去幾天，美中貿易戰火急遽升溫，最新一輪在上海舉行的貿易談判無果，讓川普宣布對剩餘3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，引來中方暫停採購美國農產品與人民幣貶值措施。（編輯：周永捷）1080808