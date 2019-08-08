川普再加關稅 美商：恐衝擊消費者和企業獲利

（中央社紐約7日綜合外電報導）美國多家企業今天表示，美國總統川普上週宣布將再對3000億美元銷美中國貨品加徵關稅，這些關稅成本將會轉嫁到消費者身上，或對企業獲利造成傷害。

法新社報導，加州耳機製造商「Jlab Audio」執行長克芮麥（Win Cramer）說：「美國人民遭到這個政府誤導，以為會由中國承擔這些關稅成本。但是這些稅將會落在他們頭上，或是進口商品到美國的企業。」

有鑑於川普的關稅威脅，克芮麥暫停招募更多員工的計畫，並參與「關稅傷害美國腹地」（Tariffs Hurt the Heartland）運動舉行的電話會議。這個運動是由商業團體聯盟發起，旨在反對曾自稱關稅人（Tariff Man）的川普加徵關稅。

這個團體公布數據，顯示美國消費者在7月支付了60億美元（約新台幣1880億元）關稅，比去年同期增加74%。

川普上週宣布將自9月1日起，對3000億美元銷美中國貨品加徵10%關稅。此舉恐將影響許多未被前幾輪關稅鎖定的消費品。對此，這個團體舉行電話會議回應。

另外，美國消費科技協會（Consumer Technology Association）警告，川普最新一輪的關稅可能使消費者在購買電子產品和其他商品時，需額外支付10億美元或更多錢。

參與電話會議的企業表示，在許多情況下，很難找到適合替代中國的供應商，因為他們可能缺乏能夠達到美國安全標準的基礎設施或技術。

此外，印度和越南等新興製造業中心可能不願意花錢投資新的基礎設施，以免美國突然與中國達成協議而政策突然逆轉。

美國企業表示，提高價格會影響銷售量，導致失業率攀升或店家倒閉，但若決定自行吸收成本，也會對企業造成傷害。

全國零售聯盟（National Retail Federation）政府關係高階副總裁佛蘭契（David French）表示，這個企業聯盟計畫再舉辦地方活動，並遊說美國國會仔細審查川普政府的貿易政策。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080808