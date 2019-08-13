英老翁動腹部手術 術後8天才發現假牙卡喉嚨

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國醫生表示，一名72歲老翁先前進行腹部手術時，手術團隊未事先把他的假牙取出，結果假牙卡在喉嚨導致呼吸和吞嚥困難，直到術後8天才被發現，再緊急動手術移除。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名老翁當時動手術，清除腹壁一個無害腫塊，但手術團隊動手術前，忽略要取出這名患者的假牙。

結束腹部手術6天後，老翁返回醫院抱怨嘴裡出血，且呼吸和吞嚥困難，讓他無法吃固體食物。

這名患者術後首次返回醫院急診室就醫時，醫生並未診斷出這個問題，就讓這名老翁返家，並且開立漱口水、抗生素和類固醇處方。

但返家2天後，他的症狀惡化，因疑似罹患吸入性肺炎住院。吸入性肺炎是一種嚴重胸腔感染。

最後醫生診斷發現一個半圓形物體卡在他的聲帶，導致他喉嚨起水泡和腫脹。

接著這名老翁又緊急送往開刀房，動手術移除假牙，術後又住院6天。這起案例刊登在「英國醫學期刊」（British Medical Journal, BMJ）。

術後一個月，這名老翁還多次出現併發症，其後才終於痊癒。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080813