美中貿易戰 荷蘭企業從中獲利

（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）荷蘭媒體報導，美中兩超級大國展開貿易戰影響全球後果逐漸出現，荷蘭企業從中獲利，特別是農業、園藝業等方面，來自中國需求正在增加。

荷蘭金融日報（ Financieele Dagblad）14日報導，約18個月前中美兩大國展開貿易戰，越來越多的統計數據顯示衝突後果正在慢慢成形，中國對美國出口正在下降，對部份歐洲和亞洲國家貿易則呈現成長。

根據荷蘭金融日報調查，荷蘭企業從中美持續貿易戰中獲利，特別是農業、園藝業及汽車業，來自中國合作需求不斷增加，荷企發覺過去因中國官僚體系障礙造成的延誤，現在處理時間縮短。

報導引述一家物流服務商指出，中國人不會公開承認目前許多手續處理的更快，但理由很可能與美中之間緊張局勢升級有關。根據荷蘭中央統計局（CBS）統計數據顯示今年前5月，荷蘭進出口表現均成長。

荷蘭研究農業及食品領域的專家戴克豪森（Aalt Dijkhuizen）說，荷蘭正受益於目前的中美緊張局勢，農業和食品業最先受益，中國正在減速與美國公司的合作，而與荷蘭合作則在加速。

這篇報導說明戴克豪森目前是福建省省長的私人顧問，他說中國將貿易轉向歐洲已一段時間，未來將順其自然地繼續下去，若美中解決貿易衝突，荷蘭人優勢也不會遭否定，因為中國人不會很快恢復對美國的信任。（編輯：高照芬）1080816