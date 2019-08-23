獲頒總統自由獎章 NBA傳奇庫西7度造訪白宮[影]

美國總統川普（後右1）23日在白宮，將象徵美國平民最高榮譽的總統自由獎章，頒給高齡91歲的美國職籃NBA傳奇人物庫西（後右2）。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮，將總統自由獎章頒給高齡91歲的美國職籃NBA傳奇人物庫西（Bob Cousy）。庫西效力波士頓塞爾蒂克期間，曾6度幫助球隊奪冠。

川普將象徵美國平民最高榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）頒給庫西，讚揚他「非常獨特的才華」。

川普在演說中追溯這位1950和1960年代體壇明星「不可思議的歲月」，說庫西「在他漫長的職業生涯中，為反對種族主義發聲」。

看似深受感動的庫西也不禁熱淚盈眶。

他對川普說：「這就是你不該邀請老人到白宮的原因，他們情緒會很激動。」

庫西還說，他認為川普是「他這輩子見過最傑出的總統」。

庫西的雙親是移民美國的法國人，就某種程度而言，他堪稱是白宮常客。

他告訴NBA.com，這次獲頒總統自由獎章，讓他第7次造訪白宮。第一次是在1954年應時任總統艾森豪（Dwight Eisenhower）邀請前往白宮作客。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080823