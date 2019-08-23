中國：對美汽車零件及750億美元商品加徵關稅

中國國務院關稅稅則委員會23日晚間宣布，自12月15日起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵25%、5%關稅。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰北京23日電）美國15日宣布約3000億美元中國商品加徵10%關稅。中國國務院關稅稅則委員會今晚宣布，自12月15日12時01分起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵25%、5%關稅。

另外，中國還宣布，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起，分兩批實施。

中國國務院關稅稅則委員會晚間在官網發布兩則公告，作上述表示。

公告提到，中國國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作。恢復加徵關稅的汽車及零部件商品，將納入第3批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公布。

而在750億美元商品清單中，經審核確定的排除商品，按排除辦法，不加徵為反制美301措施所加徵的關稅；未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第3批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公布。

公告稱，中方採取加徵關稅措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，「希望美方繼續按照兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，回到磋商解決分歧的正確軌道，和中方一道朝著終止經貿摩擦的目標做出切實努力」。（編輯：林克倫）1080823