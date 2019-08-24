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電子菸疑釀死 美調查近200起肺疾病例關連

最新更新：2019/08/24 15:25

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天說，截至昨天共在22州掌握193起可能與電子菸引發嚴重肺病有關的病例，包括伊利諾州有一名成人住院後宣告不治。

路透社報導，CDC針對一連串據信可能與電子菸有關的肺疾病例進行調查，但目前尚未確定這些病例確實為電子菸所致。

根據世界衛生組織（WHO）說法，電子菸一般被認為比傳統香菸來得安全。多達一半的終身吸傳統香菸者最終死於菸害相關疾病。然而，電子菸構成的長期健康影響在很大程度上仍屬未知。

美國食品暨藥物管理局（FDA）等衛生機構代表在記者會中表示，他們並未認定這些肺部疾病與任何特定產品有關。有些患者說，他們抽電子菸時用的是大麻菸液。

FDA菸草產品中心主任澤勒（Mitch Zeller）說，當局正在分析各州的產品樣本，以確認任何可能引發肺病的潛在有害成分。

他說，衛生機構正試圖了解患者使用過哪些特定的電子菸產品，是否按規定使用或與其他物質混用。

可能與電子菸有關的病例數過去一週增加一倍以上，CDC本月17日曾表示正在調查14州共94個肺疾病例。

CDC吸菸與健康部門辦公室的研究轉譯副主任金恩（Brian King）說，可能存在衛生當局未發現的較早案例。

金恩說：「最重要的是，電子菸液霧化劑中含有各種可能影響肺部健康的物質。」但他也說，這些化合物與最近的住院病例無直接相關。

美國電子菸協會（American Vaping Association）會長康利（Gregory Conley）昨天在聲明中說，這些肺部疾病是由含有大麻或其他合成藥物裝置所引起，而非尼古丁，他對此有「信心」。

患者宣稱出現呼吸困難、呼吸急促和胸痛等症狀後就醫，有些人還會嘔吐、腹瀉和疲勞。

伊利諾州公共衛生局局長艾齊克（Ngozi Ezike）稍早在聲明中說：「人們當前面臨的疾病嚴重程度令人震驚，我們必須說電子菸和霧化器可能帶來危險。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1080824

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