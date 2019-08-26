貿易戰重傷美龍蝦業者 加拿大漁翁得利

（中央社波特蘭25日綜合外電報導）中國對美國龍蝦課徵報復性關稅，導致美國今年龍蝦出口呈雪崩式下滑，龍蝦養殖業也因此往北轉移，加拿大業者漁翁得利。

美聯社報導，中國是龍蝦的消費大國，進口量也不斷成長，但隨著中美在貿易上更針鋒相對，2018年7月，中國開始對美國龍蝦等食品課徵重稅。

與此同時，加拿大龍蝦產業卻蓬勃發展，貨機頻頻飛到諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）與新布朗斯威克省（New Brunswick）蒙克頓（Moncton）處理暴增的出口量。

加拿大養殖的龍蝦品種和美國業者相同。

美國龍蝦養殖以緬因州為大宗，但在貿易戰衝擊之下，緬因州部分業者生意大不如前，還得因此裁員，像阿倫德爾鎮（Arundel）The Lobster Co.公司老闆納多（Stephanie Nadeau），就把零售部門14人裁了一半。

納多表示：「他們挑選贏家，他們選擇輸家，而他們把我選為輸家。」「沒有市場可以取代中國。」

截至今年6月為止，美國出口到中國的龍蝦不到100萬公斤。根據美國聯邦政府數據，去年同期美國出口中國的龍蝦近544萬公斤，兩相比較，等於掉了8成。

而今年截至6月為止，加拿大對中國龍蝦出口來到1496萬公斤，幾乎是2018年全年總和。

加拿大龍蝦去年出口總額超過2.23億美元，今年截至6月為止出口額已近2億美元，幾乎確定會超過去年數字。美國則是不到1900萬美元，與去年截至6月的7000萬美元相去甚遠。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080826