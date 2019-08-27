華為找Android替代品 36萬平板試用俄國Aurora

兩名消息人士告訴路透社，華為開始與俄羅斯商談，要在執行明年俄羅斯人口普查的36萬台平板上，安裝俄國作業系統Aurora。（中央社檔案照片）

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）隨著華為受美國禁令打擊，兩名消息人士告訴路透社，這家中國電信公司開始與俄羅斯商談，要在執行明年俄羅斯人口普查的36萬台平板上，安裝俄國作業系統Aurora。

在華府將華為列入所謂的「實體清單」（Entity List），威脅中斷它獲取重要美國零件及技術的管道後，這個全球第2大智慧型手機製造商一直在尋找谷歌（Google）Android作業系統的替代品。

第一名消息人士說：「這是個試驗性專案，我們將它視為在華為裝置搭載俄羅斯作業系統的第一階段。」

華為發言人表示，正在與俄羅斯通訊部協商，但沒有提供其他細節。

華為正在與俄國討論，到明年8月要在36萬台華為平板上，搭載現在沒有提供公眾使用的俄國唯一在地作業系統Aurora。第2名消息人士說：「華為對這項計畫感興趣，並提供可使用的平板樣本。」

華為上週表示，美國貿易限制可能導致今年智慧型手機部門營收縮減100億美元，這家中國電信公司也在加緊開發自家的作業系統，為無法使用Android基本應用程式的最糟情況做好準備。

Aurora由俄羅斯國營電信營運商Rostelecom所有，也是唯一購買平板進行明年10月俄國1.47億人口普查的包商。

Rostelecom透過書信回應路透社置評要求時表示：「在通訊部參與下，現在正在考慮與華為合作的數個選項…但因為有保密協議，我們現在還不會公布細節。」

俄國通訊部發言人拒絕對此回應。（譯者：侯文婷/核稿：張曉雯）1080827