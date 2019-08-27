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菲律賓今年近4萬人感染麻疹 533死

最新更新：2019/08/27 19:31
世界衛生組織統計，截至2019年6月底的12個月內，菲律賓有4萬5847件麻疹病例，在全球排名第3。圖為麻疹疫苗施打。（示意圖／中央社檔案照片）
世界衛生組織統計，截至2019年6月底的12個月內，菲律賓有4萬5847件麻疹病例，在全球排名第3。圖為麻疹疫苗施打。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓今年爆發麻疹和登革熱疫情，防疫情勢嚴峻。今年截至7月13日，菲國已有3萬9184人感染麻疹，造成533人死亡，死亡人數是去年同期的5倍多。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）今天引用衛生部流行病學局統計報導，2018年同期菲國有1萬1833例麻疹病例，103名患者死亡。

世界衛生組織（WHO）統計，截至今年6月底的12個月內，馬達加斯加出現超過15萬例麻疹病例，烏克蘭也高達8萬4300例，至於菲律賓，有4萬5847例，在全球排名第3。

世衛組織表示，今年上半年全球麻疹病例數是2006年以來最高，在安哥拉、喀麥隆、查德、哈薩克、奈及利亞、菲律賓、南蘇丹、蘇丹和泰國都出現嚴重疫情。

世衛表示，疫苗接種率低的國家是這波疫情最嚴重的國家，使大量人口暴露在感染麻疹風險中。

世衛表示，當不具有免疫力的一定人口暴露在麻疹病毒下，「它會很快蔓延開來」。

世衛提醒，家長必須帶孩童施打2劑麻疹疫苗，這對「預防感染這種疾病是必須的」。

菲律賓這波疫情中，嬰幼兒受到最大衝擊。半數麻疹感染者和81%死亡病患是1到4歲嬰幼兒及9個月以下嬰兒。

衛生部表示，今年初菲律賓麻疹疫苗接種率跌落到僅40%，主因是登革熱疫苗Dengvaxia疑似導致接種者死亡，使大眾對施打疫苗產生疑慮。

不過，在衛生部推動防疫補強計畫下，流行病學局統計顯示，菲國麻疹病例數明顯下滑，7月7日到13日僅出現175個病例，較去年同期減少47%。（編輯：郭中翰）1080827

麻疹小百科
  • 病毒性疾病、傳染力很強
    潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
    傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
    預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗
  • 資料來源：疾管署
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