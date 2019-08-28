擺脫半導體受控日本 南韓投5兆韓元推扶持計畫

（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）南韓政府今天公布應對日本限貿措施的「原材料、零組件、裝備領域研發扶持計畫」，將在半導體、顯示器等產業指定百種以上關鍵材料，投入逾5兆韓元預算，支持關鍵材料研發。

日本經濟產業省7月4日起實施對出口南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制，引發南韓不滿。接著日韓兩國互相將對方從貿易優惠名單中剔除，日韓貿易戰越演越烈。

南韓聯合新聞通訊社指出，科學技術情報通信部表示，國務總理李洛淵今天主持應對日本出口管制措施的部長擴大會議上敲定上述計劃。

根據這項計畫，南韓政府將在半導體、顯示器等產業指定100種以上的關鍵材料，並從2020年至2022年投入5兆韓元（約合新台幣1284.33億元）以上的預算，全力支持這些材料的研發。

報導指出，南韓政府還提出凝聚產學研力量的方案。根據計畫，政府將指定緊急開展研究的機構，暫名為「國家研究室（N-LAB）；為實現核心材料和零組件商用化，指定試驗研究設施，暫名國家設施（N-Facility）；為各種品類成立國家研究協商機制，及時掌握研發前線遇到的問題和國內外動向。

科學技術情報通信部表示，將透過戰略投資、生產流程創新、放寬管制、客製化扶持方案、實現貨源自主可控，擺脫對外依賴，化危機為轉機。

此外，南韓政府本月5日公布的「原材料、零組件及裝備競爭力強化對策」中，僅宣布關鍵品項將來自半導體、顯示器、汽車、電子電氣、機械金屬、基礎化學6個領域。

報導指出，對於南韓擁有較高技術水準的材料品項，如果有望實現進口貨源多元化，將以全球化為目標開展研發；如果進口多元化難度較大，將支持供需企業合作開展商用化。（編輯：周永捷）1080828