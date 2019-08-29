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美時尚品牌Forever 21 傳可能聲請破產

最新更新：2019/08/29 12:31
媒體報導，美國大眾時尚品牌零售商Forever 21 Inc正在為可能的破產聲請預作準備。圖為現已撤櫃的Forever 21信義區ATT 4 FUN門市。（中央社檔案照片）
媒體報導，美國大眾時尚品牌零售商Forever 21 Inc正在為可能的破產聲請預作準備。圖為現已撤櫃的Forever 21信義區ATT 4 FUN門市。（中央社檔案照片）

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）根據路透社，媒體引述知情人士報導，美國大眾時尚品牌零售商Forever 21 Inc正在為可能的破產聲請預作準備。

媒體報導，Forever 21持續談判以獲取額外金援，並與顧問團隊合作尋求重整債務，不過到目前為止，與可能貸方的協商陷入停頓。

報導補充，即使仍有機會在最後一刻達成協議，Forever 21正努力取得擁有控制權的債務人貸款，為公司尋求破產保護。

Forever 21未立即回應路透社的置評要求。

這些要求匿名的知情人士說，聲請破產保護將幫助Forever 21關閉賺不到錢的店鋪和調整資本。然而，這也可能對賽門物業集團（Simon Property Group Inc.）和布魯克菲爾德物業伙伴公司（Brookfield Property Partners LP）等美國主要賣場業主造成問題。

美國零售業歷經一連串破產潮，Forever 21是仍在苦撐的最大賣場承租商之一。

Forever 21創立於1984年，在美國、歐洲、亞洲與拉丁美洲有800多家店鋪。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080829

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